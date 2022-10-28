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28 октября, 09:48

ТАСС: Россия будет добиваться выдачи из Италии сына красноярского губернатора Усса

Правоохранительные органы России будут добиваться выдачи сына губернатора Красноярского края Артёма Усса, задержанного ранее в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

"В рамках расследования дела о легализации денежных средств, фигурантом которого является заочно арестованный Артём Усс, в Италию будет направлен запрос о его экстрадиции с целью привлечения к уголовной ответственности на территории Российской Федерации", — отметил он.

Губернатор Усс объяснил, почему в США обвинён его сын

Губернатор Усс объяснил, почему в США обвинён его сын

Напомним, что 19 октября Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии и, как сообщали местные СМИ, ждёт экстрадиции в США. А сегодня, 28 октября, стало известно, что Усс теперь и в России объявлен в федеральный розыск.

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t.me / shot_shot

Александра Вишнякова

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