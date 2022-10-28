ТАСС: Россия будет добиваться выдачи из Италии сына красноярского губернатора Усса

"В рамках расследования дела о легализации денежных средств, фигурантом которого является заочно арестованный Артём Усс, в Италию будет направлен запрос о его экстрадиции с целью привлечения к уголовной ответственности на территории Российской Федерации", — отметил он.

Напомним, что 19 октября Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии и, как сообщали местные СМИ, ждёт экстрадиции в США. А сегодня, 28 октября, стало известно, что Усс теперь и в России объявлен в федеральный розыск.