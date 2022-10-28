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28 октября, 09:35

Парламент Молдавии обсудит признание России "террористическим государством"

Спикер Парламента Молдавии Гросу: Кишинёв хочет признать РФ террористическим государством

Кишинёв собирается признать Россию "террористическим государством". Об этом сообщил телеграм-канал "Приднестровец" со ссылкой на заявление спикера Игоря Гросу.

"Спикер Парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что Парламент Молдовы обсудит возможность объявления России "террористическим государством", — говорится в сообщении.

Сенат Польши принял резолюцию о признании России "террористическим режимом"

Сенат Польши принял резолюцию о признании России "террористическим режимом"

Ранее парламент Эстонии признал Россию страной – спонсором терроризма. Эстонский парламент призывает Евросоюз и НАТО значительно увеличить объём военной и гуманитарной помощи Украине, а также поддержать её послевоенное восстановление.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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