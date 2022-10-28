Парламент Молдавии обсудит признание России "террористическим государством"
Спикер Парламента Молдавии Гросу: Кишинёв хочет признать РФ террористическим государством
Кишинёв собирается признать Россию "террористическим государством". Об этом сообщил телеграм-канал "Приднестровец" со ссылкой на заявление спикера Игоря Гросу.
"Спикер Парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что Парламент Молдовы обсудит возможность объявления России "террористическим государством", — говорится в сообщении.
Ранее парламент Эстонии признал Россию страной – спонсором терроризма. Эстонский парламент призывает Евросоюз и НАТО значительно увеличить объём военной и гуманитарной помощи Украине, а также поддержать её послевоенное восстановление.
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