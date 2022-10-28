НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 октября, 09:23

Землю под новые здания Госдумы и Совфеда в Москве отдали для строительства офисного центра

РБК: В Москве вместо нового здания Госдумы и Совфеда построят офисный центр

На северо-западе Москвы, в Мневниковской пойме, планируют построить административно-деловой центр вместо нового комплекса для Государственной думы и Совета Федерации. Участок земли площадью 15,9 га вернули в собственность столицы. Строительство нового объекта оценивается минимум в 25 млрд рублей.

Парламентский центр на этом месте задумали построить ещё десять лет назад. В 2018 году в Управделами Президента РФ, курировавшем проект, признали его нецелесообразным, пишет РБК. Позже, в 2020 году, президент Владимир Путин заявлял, что правительство, управделами президента и мэрия Москвы ещё ищут способы строительства комплекса без больших затрат.

Сергей Собянин одобрил четыре проекта создания рабочих мест на территории Москвы

Сергей Собянин одобрил четыре проекта создания рабочих мест на территории Москвы

Но в конце 2021 года было окончательно решено передать земли из федеральной собственности Москве — в аренду АНО "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" (РСИО) — это подведомственное учреждение столичного департамента строительства. Теперь на этом месте хотят построить здание площадью 230 тыс. кв. метров, а высотой — не более 75 метров. Что именно разместят в здании, пока не уточняется. Предположительно, это будут госучреждения и офисы частных компаний.

Ранее Лайф сообщал о том, что Министерство спорта РФ запланировало в 2023 и 2024 годах построить более 130 объектов на общую сумму 14,8 миллиарда рублей.

Обложка ©

Stroi.mos.ru

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров