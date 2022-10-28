Землю под новые здания Госдумы и Совфеда в Москве отдали для строительства офисного центра

На северо-западе Москвы, в Мневниковской пойме, планируют построить административно-деловой центр вместо нового комплекса для Государственной думы и Совета Федерации. Участок земли площадью 15,9 га вернули в собственность столицы. Строительство нового объекта оценивается минимум в 25 млрд рублей.

Парламентский центр на этом месте задумали построить ещё десять лет назад. В 2018 году в Управделами Президента РФ, курировавшем проект, признали его нецелесообразным, пишет РБК. Позже, в 2020 году, президент Владимир Путин заявлял, что правительство, управделами президента и мэрия Москвы ещё ищут способы строительства комплекса без больших затрат.

Но в конце 2021 года было окончательно решено передать земли из федеральной собственности Москве — в аренду АНО "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" (РСИО) — это подведомственное учреждение столичного департамента строительства. Теперь на этом месте хотят построить здание площадью 230 тыс. кв. метров, а высотой — не более 75 метров. Что именно разместят в здании, пока не уточняется. Предположительно, это будут госучреждения и офисы частных компаний.