Российских школьников предложили обучать языкам программирования
Петербургский депутат Крупник предложил ввести изучение языков программирования в школах
В России предложили ввести изучение языков программирования во всех школах страны. С соответствующей инициативой депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру просвещения Сергею Кравцову.
Парламентарий обратил внимание на то, что в последние несколько лет в России часто поднимается вопрос о необходимости подготовки отечественных кадров в IT-сфере, однако таких профессионалов обычно готовят в профилированных образовательных учреждениях.
"Надо признать, что компьютеры и электронные устройства настолько проникли в нашу жизнь, что дети, отправляясь в первый класс, уже умеют не только пользоваться компьютером, но и способны на сложные информационные манипуляции", — сказано в письме, которое оказалось в распоряжении RT.
В связи с этим Крупник считает, что необходимо добавить в школьный курс информатики изучение языков программирования. По его мнению, нововведение также благоприятно скажется и на учителях, которые получат новые знания в технологиях и педагогике.
А ранее Лайф писал, что депутаты Госдумы предложили вернуть начальную военную подготовку (НВП) в школы. По мнению парламентариев, программа учебного предмета ОБЖ "не отражает те современные реалии и вызовы, которые возникают перед обществом и государством".
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