Российских школьников предложили обучать языкам программирования

В России предложили ввести изучение языков программирования во всех школах страны. С соответствующей инициативой депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру просвещения Сергею Кравцову.

Парламентарий обратил внимание на то, что в последние несколько лет в России часто поднимается вопрос о необходимости подготовки отечественных кадров в IT-сфере, однако таких профессионалов обычно готовят в профилированных образовательных учреждениях.

"Надо признать, что компьютеры и электронные устройства настолько проникли в нашу жизнь, что дети, отправляясь в первый класс, уже умеют не только пользоваться компьютером, но и способны на сложные информационные манипуляции", — сказано в письме, которое оказалось в распоряжении RT.

В связи с этим Крупник считает, что необходимо добавить в школьный курс информатики изучение языков программирования. По его мнению, нововведение также благоприятно скажется и на учителях, которые получат новые знания в технологиях и педагогике.