Zoom начал закрывать возможность оплаты лицензий в РФ

Американский сервис видеосвязи Zoom стал отключать российским пользователям оплаченные лицензии и закрывать возможность их оплаты. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам разработчика российских сервисов конференцсвязи (ВКС), в его компанию обратился крупный вуз, который остался без лицензии Zoom, оплаченной до ноября. При этом со ссылкой на данные портала госзакупок указывается, что единственной организацией, у которой был куплен контракт на такой срок, является Российский государственный университет правосудия для его филиала в Казани.

Ещё с этой проблемой столкнулись Российский государственный социальный университет (РГСУ) и Оренбургский государственный медицинский университет. Они проводили в Zoom научно-практические конференции и различные заседания. Такие данные сообщил другой разработчик российских сервисов ВКС.

Эксперты также отметили, что госкомпании перестали пользоваться платформой ещё в 2021 году, когда Zoom Video Communications запретила одному из российских дистрибуторов продавать лицензии для госсектора. На сегодняшний день Zoom более популярен только у малого и среднего бизнеса, а также у образовательных учреждений. Причём последние оформляли годовые подписки, поэтому до сих пор пользовались услугами данного сервиса.