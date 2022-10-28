Кусок мыла с надписью "Тротиловая шашка" вызвал переполох в Балашихе

В опорном пункте полиции в Балашихе случился переполох, когда неизвестный принёс в отделение подозрительный предмет с надписью "Тротиловая шашка, 200 г". Сам "курьер" ушёл сразу после того, как доставил "детонатор" правоохранителям. Об этом Лайфу сообщил источник. Инцидент произошёл вечером 27 октября.

Сам опорный пункт находится на первом этаже жилого 16-этажного здания. По нашим данным, подозрительный предмет принёс сорокалетний мужчина. "Тротиловую шашку" он нашёл во время прогулки с собакой. Жителя Подмосковья заинтересовал предмет прямоугольной формы серо-жёлтого цвета, завёрнутый в промасленную бумагу.

В ходе проверки оказалось, что находка не представляет никакой опасности. Это всего лишь кусок хозяйственного мыла, упакованный необычным образом.