Мобилизация в Петербурге может завершиться 30 октября
Глава Заксобрания Петербурга: Мобилизация в городе может завершиться 30 октября
Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге может завершиться в воскресенье, 30 октября. Такие предварительные сроки озвучил в эфире радио "Комсомольская правда" глава Законодательного собрания города Александр Бельский.
"По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья", — передаёт слова Бельского kp.ru.
Напомним, 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершится в течение двух недель и, по его словам, никаких дополнительных мероприятий не ожидается — в них нет необходимости.
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