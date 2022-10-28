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28 октября, 09:03

Мобилизация в Петербурге может завершиться 30 октября

Глава Заксобрания Петербурга: Мобилизация в городе может завершиться 30 октября

Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге может завершиться в воскресенье, 30 октября. Такие предварительные сроки озвучил в эфире радио "Комсомольская правда" глава Законодательного собрания города Александр Бельский.

"По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья", — передаёт слова Бельского kp.ru.

СМИ узнали сроки завершения частичной мобилизации в России

СМИ узнали сроки завершения частичной мобилизации в России

Напомним, 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершится в течение двух недель и, по его словам, никаких дополнительных мероприятий не ожидается — в них нет необходимости.

Обложка ©

Getty Images / Stringer

Александра Вишнякова

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