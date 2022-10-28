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28 октября, 09:07

Треть банков Киргизии приостановили обслуживание российских карт "Мир"

"Кыргызский инвестиционный кредитный банк" приостановил обслуживание карт "Мир"

Обслуживание российских карт "Мир" приостановлено в "Кыргызском инвестиционном кредитном банке" (KICB). Об этом сказано на сайте финансового учреждения.

"Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платёжной системы "Мир", — сказано в записи.

Причины такого решения не называются. KICB стал уже седьмым банком в стране, приостановившим обслуживание карт "Мир". Ранее такое решение приняли пять коммерческих банков и госбанк "Айыл-банк". Всего в Киргизии 23 банка.

Для карт "Мир" в России появится аналог Apple Pay и Google Pay

Для карт "Мир" в России появится аналог Apple Pay и Google Pay

Ранее Центробанк Шри-Ланки сообщил, что не может разрешить использование карт "Мир" из-за санкций США. Информацию также подтвердило Министерство иностранных дел страны.

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АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Артур Лапсаков

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