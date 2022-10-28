Треть банков Киргизии приостановили обслуживание российских карт "Мир"

Обслуживание российских карт "Мир" приостановлено в "Кыргызском инвестиционном кредитном банке" (KICB). Об этом сказано на сайте финансового учреждения.

"Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платёжной системы "Мир", — сказано в записи.

Причины такого решения не называются. KICB стал уже седьмым банком в стране, приостановившим обслуживание карт "Мир". Ранее такое решение приняли пять коммерческих банков и госбанк "Айыл-банк". Всего в Киргизии 23 банка.