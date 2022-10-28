Треть банков Киргизии приостановили обслуживание российских карт "Мир"
"Кыргызский инвестиционный кредитный банк" приостановил обслуживание карт "Мир"
Обслуживание российских карт "Мир" приостановлено в "Кыргызском инвестиционном кредитном банке" (KICB). Об этом сказано на сайте финансового учреждения.
"Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платёжной системы "Мир", — сказано в записи.
Причины такого решения не называются. KICB стал уже седьмым банком в стране, приостановившим обслуживание карт "Мир". Ранее такое решение приняли пять коммерческих банков и госбанк "Айыл-банк". Всего в Киргизии 23 банка.
Ранее Центробанк Шри-Ланки сообщил, что не может разрешить использование карт "Мир" из-за санкций США. Информацию также подтвердило Министерство иностранных дел страны.
АГН "Москва" / Кирилл Зыков