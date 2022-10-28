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28 октября, 09:14

Сын красноярского губернатора, арестованный в Италии, теперь объявлен в розыск и в России

Сын губернатора Красноярского края Артём Усс заочно арестован и объявлен в розыск в России

Арестованный в Италии по запросу США сын губернатора Красноярского края Артём Усс теперь и в России объявлен в федеральный розыск. Карточку человека с совпадающими установочными данными журналисты отыскали в базе МВД.

Артём Усс разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" ч. 2 ст. 174 УК РФ. Фото из базы разыскиваемых лиц МВД РФ

Артём Усс разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" ч. 2 ст. 174 УК РФ. Фото из базы разыскиваемых лиц МВД РФ

При этом ТАСС уточняет, что Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Артёма Усса в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое может грозить сыну губернатора, — до семи лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей.

Губернатор Усс объяснил, почему в США обвинён его сын

Губернатор Усс объяснил, почему в США обвинён его сын

Напомним, что 19 октября Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии и, как сообщали местные СМИ, ждёт экстрадиции в США. Сам губернатор Красноярского края Александр Усс счёл политическими обвинения, предъявленные США его сыну.


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Марина Калегина

Комментарий

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Artem Artemсегодня в 09:59

пытаются сынка отстоять , вот и у нас объявили, чтобы отдали его нам, а тут его отпустят к папе, чиновнику...

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