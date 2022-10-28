Сын красноярского губернатора, арестованный в Италии, теперь объявлен в розыск и в России

Арестованный в Италии по запросу США сын губернатора Красноярского края Артём Усс теперь и в России объявлен в федеральный розыск. Карточку человека с совпадающими установочными данными журналисты отыскали в базе МВД.

Артём Усс разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" ч. 2 ст. 174 УК РФ. Фото из базы разыскиваемых лиц МВД РФ