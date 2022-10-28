Сын красноярского губернатора, арестованный в Италии, теперь объявлен в розыск и в России
Сын губернатора Красноярского края Артём Усс заочно арестован и объявлен в розыск в России
Арестованный в Италии по запросу США сын губернатора Красноярского края Артём Усс теперь и в России объявлен в федеральный розыск. Карточку человека с совпадающими установочными данными журналисты отыскали в базе МВД.
Артём Усс разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" ч. 2 ст. 174 УК РФ. Фото из базы разыскиваемых лиц МВД РФ
При этом ТАСС уточняет, что Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Артёма Усса в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое может грозить сыну губернатора, — до семи лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей.
Напомним, что 19 октября Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии и, как сообщали местные СМИ, ждёт экстрадиции в США. Сам губернатор Красноярского края Александр Усс счёл политическими обвинения, предъявленные США его сыну.
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