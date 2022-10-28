Слуцкий предупредил Запад об угрозе вселенской катастрофы

Дальнейшее нагнетание напряжённости со стороны Запада, а также "ядерная" риторика, которая угрожающе набирает обороты опять же с подачи США и ЕС, может вылиться во вселенскую катастрофу. Об этом предупредил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии для телеграм-канала "Специально для RT".

Слуцкий напомнил, что сегодня исполняется 60 лет с момента окончания Карибского кризиса. Он призвал не проводить прямых исторических параллелей с сегодняшним днём, но извлечь урок из событий прошлых лет.



"Запад, к сожалению, не помнит ни свою, ни мировую историю. А между тем уроки того же Карибского кризиса состоят в том, что политические лидеры обязаны находить в себе силы и решимость достичь компромисса, чтобы спасти мир от уничтожения", — отметил парламентарий.

Слуцкий призвал руководство в Вашингтоне и Брюсселе отдавать отчёт, что дальнейшее нагнетание обстановки чревато "вселенской катастрофой".

"Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом", — добавил политик.