Слуцкий предупредил Запад об угрозе вселенской катастрофы
Дальнейшее нагнетание напряжённости со стороны Запада, а также "ядерная" риторика, которая угрожающе набирает обороты опять же с подачи США и ЕС, может вылиться во вселенскую катастрофу. Об этом предупредил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии для телеграм-канала "Специально для RT".
Слуцкий напомнил, что сегодня исполняется 60 лет с момента окончания Карибского кризиса. Он призвал не проводить прямых исторических параллелей с сегодняшним днём, но извлечь урок из событий прошлых лет.
"Запад, к сожалению, не помнит ни свою, ни мировую историю. А между тем уроки того же Карибского кризиса состоят в том, что политические лидеры обязаны находить в себе силы и решимость достичь компромисса, чтобы спасти мир от уничтожения", — отметил парламентарий.
Слуцкий призвал руководство в Вашингтоне и Брюсселе отдавать отчёт, что дальнейшее нагнетание обстановки чревато "вселенской катастрофой".
"Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом", — добавил политик.
В последние дни всё чаще вспоминают Карибский кризис и сравнивают его с нынешней ситуацией. Накануне в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президента России Владимира Путина даже спросили, может ли он представить себя на месте первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва во время тех самых событий. Глава государства ответил: "Ни в коем случае".
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ