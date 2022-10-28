МИД: Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды заблокировали удобрения РФ для бедных стран

Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют российские удобрения, которые Москва готова отправить в беднейшие государства. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел РФ о ходе выполнения стамбульской продовольственной сделки.

"Российские компании до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно. Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов", — говорится в сообщении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что власти этих стран не разрешают отправку удобрений по линии Всемирной продовольственной программы Организации Объединённых Наций. В министерстве также отметили, что Россия, в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых поставщиков данных товаров, без которых под угрозой голода окажутся как страны-потребители продовольствия, так и государства-производители.