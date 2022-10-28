МИД Франции ушёл от ответа об использовании спутников на Украине для разведки
Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр не стала отвечать на вопрос, используются ли поставляемые Парижем на Украину гражданские спутники для разведывательной деятельности.
"Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом", — сказала она в интервью телеканалу LCI.
Также она добавила, что Париж считает ложными обвинения Украины в том, что та готовится использовать "грязную бомбу". По словам Лежандр, никаких оснований так думать нет.
Ранее Илон Маск раскрыл количество терминалов Starlink на Украине. По словам бизнесмена, никаких денег от Министерства обороны США он за это не получал, всё оплачивает сама компания.
Twitter / France Diplomatie