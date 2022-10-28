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28 октября, 09:27

МИД Франции ушёл от ответа об использовании спутников на Украине для разведки

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр не стала отвечать на вопрос, используются ли поставляемые Парижем на Украину гражданские спутники для разведывательной деятельности.

"Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом", — сказала она в интервью телеканалу LCI.

Также она добавила, что Париж считает ложными обвинения Украины в том, что та готовится использовать "грязную бомбу". По словам Лежандр, никаких оснований так думать нет.

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Twitter / France Diplomatie

Артур Лапсаков

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