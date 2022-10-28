В Запорожье раскрыли места сосредоточения больших группировок ВСУ

Техника и большие группировки войск ВСУ сосредоточены в районе населённых пунктов Орехово и Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Техника, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского скоплены вдоль линии боевого соприкосновения, особенно большие группировки находятся в районе населённых пунктов Орехово и Гуляйполе. В принципе есть понимание этого и готовность их встретить в случае действий на нашем направлении", — сказал он в беседе с ТАСС.

Рогов отметил, что ближайшие несколько недель будут для региона судьбоносными, "моментом истины". Он добавил, что Зеленский поставил военным задачу действовать на этом направлении и "взять Херсон".