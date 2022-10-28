В Запорожье раскрыли места сосредоточения больших группировок ВСУ
Рогов: Большие группировки ВСУ сосредоточены в районе Орехова и Гуляйполя в Запорожье
Техника и большие группировки войск ВСУ сосредоточены в районе населённых пунктов Орехово и Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Техника, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского скоплены вдоль линии боевого соприкосновения, особенно большие группировки находятся в районе населённых пунктов Орехово и Гуляйполе. В принципе есть понимание этого и готовность их встретить в случае действий на нашем направлении", — сказал он в беседе с ТАСС.
Рогов отметил, что ближайшие несколько недель будут для региона судьбоносными, "моментом истины". Он добавил, что Зеленский поставил военным задачу действовать на этом направлении и "взять Херсон".
Ранее Лайф рассказывал, что разведчики помешали украинским войскам проникнуть в ЛНР. Несмотря на большую протяжённость линии обороны, любые передвижения или попытки бойцов ВСУ углубиться в неё заранее вскроются, отметили в группировке "Отважные".
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