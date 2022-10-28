Врач рассказала, с каким диагнозом не возьмут в армию

Люди, страдающие псориазом, не подлежат призыву на военную службу. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог АО "Медицина" (Клиника академика Ройтберга) Юлия Соколова в беседе с РИАМО.

"С диагнозом "псориаз" в армию не берут. По закону это заболевание является непризывным, поэтому его обладателям должны утвердить одну из категорий годности", — сказала медик.

По её словам, при длительном протекании болезни с постоянными рецидивами гражданину ставится категория годности В — "ограниченно годен к военной службе". Соколова также пояснила, что псориаз является хроническим заболеванием с волнообразным течением, которое возникает, как правило, после 15 лет. Для кожи при таком недуге характерно ускоренно обновление эпидермиса — на этот процесс уходит четыре-семь суток вместо трёх-четырёх недель у здорового человека.

Дерматовенеролог пояснила, что при псориазе кожа становится сухой и грубой, а роговой слой значительно утолщается. Из-за нарушения клеточных процессов коже всё труднее удерживать влагу, она подвергается дегидратации, вследствие чего становится сухой, менее эластичной, склонной к воспалению.