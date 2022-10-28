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Регион
Опубликовано 28 октября 2022, 10:07
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Московский студент притворялся бойцом ВСУ в соцсетях ради нюдсов от украинок

В Москве задержали студента, притворявшегося бойцом ВСУ для обольщения украинок

В Москве правоохранители задержали местного жителя за то, что он выдавал себя бойцом ВСУ. Однако парень не просто переодевался в военную форму и представлялся украинским военным, но и получал с этого приятные бонусы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Предприимчивый студент московского колледжа узнал, что украинки присылают военным Незалежной обнажённые фотографии. Парню стало завидно, поэтому, недолго думая, он создал фейковую страницу в социальной сети. Для правдоподобности купил флаг Украины и военную форму, а затем опубликовал кадры с этими вещами. Девушкам студент рассказывал выдуманные истории побед над российскими военными. Цель была достигнута — заветные фото парень всё-таки получил. Однако также на него вышли и правоохранители, которые в качестве "бонуса" возбудили в отношении него уголовное дело.

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Ранее в Херсонской области задержали диверсанта, передававшего ВСУ данные о российской технике. Корректировщик признался в содеянном и рассказал, что хранит дома два гладкоствольных ружья, 80 патронов 12-го калибра и 300 граммов пороха.

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Unsplash

Евгения Колесникова
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