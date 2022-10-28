Московский студент притворялся бойцом ВСУ в соцсетях ради нюдсов от украинок

В Москве правоохранители задержали местного жителя за то, что он выдавал себя бойцом ВСУ. Однако парень не просто переодевался в военную форму и представлялся украинским военным, но и получал с этого приятные бонусы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Предприимчивый студент московского колледжа узнал, что украинки присылают военным Незалежной обнажённые фотографии. Парню стало завидно, поэтому, недолго думая, он создал фейковую страницу в социальной сети. Для правдоподобности купил флаг Украины и военную форму, а затем опубликовал кадры с этими вещами. Девушкам студент рассказывал выдуманные истории побед над российскими военными. Цель была достигнута — заветные фото парень всё-таки получил. Однако также на него вышли и правоохранители, которые в качестве "бонуса" возбудили в отношении него уголовное дело.