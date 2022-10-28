Медведев назвал Киеву способ наладить ситуацию с электроэнергией

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Киеву простой способ решить проблемы с электроэнергией на Украине.

По его мнению, покупка Киевом электроэнергии в Словакии приведёт к росту цен и для европейцев, и для самих украинцев, а стабильности в работе энергосистемы Незалежной не даст. Медведев видит иной путь разрешения ситуации.

"Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей конституции. И тогда со светом наладится", — написал он в телеграм-канале.