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Регион
Опубликовано 28 октября 2022, 10:06
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Медведев назвал Киеву способ наладить ситуацию с электроэнергией

Медведев: Киев может наладить ситуацию с электроэнергией, признав требования России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Киеву простой способ решить проблемы с электроэнергией на Украине.

По его мнению, покупка Киевом электроэнергии в Словакии приведёт к росту цен и для европейцев, и для самих украинцев, а стабильности в работе энергосистемы Незалежной не даст. Медведев видит иной путь разрешения ситуации.

"Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты, отражённые в нашей конституции. И тогда со светом наладится", написал он в телеграм-канале.

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В Киеве показали фото с горящими энергообъектами после ночного налёта российских дронов-камикадзе

Буквально накануне в Киеве сообщили о поражении крупного энергетического объекта, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части Украины и экстренным отключениям света. По данным местного энергохолдинга, более миллиона жителей Киева остались без электричества вечером 27 октября.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Александра Вишнякова
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