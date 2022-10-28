Норвегия включила 30 россиян и 7 организаций в новый санкционный пакет

В новый пакет санкций Норвегии вошли 30 россиян и семь организаций. Документ опубликован на сайте норвежского правительства.

Ограничения введены против организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников", — указала министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.