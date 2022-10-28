Норвегия включила 30 россиян и 7 организаций в новый санкционный пакет
В новый пакет санкций Норвегии вошли 30 россиян и семь организаций. Документ опубликован на сайте норвежского правительства.
Ограничения введены против организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников", — указала министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.
При этом ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стёре призвал Запад к прямому общению с Россией. По словам политика, в изоляции РФ нет ничего хорошего.
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