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28 октября, 10:25

Норвегия включила 30 россиян и 7 организаций в новый санкционный пакет

В новый пакет санкций Норвегии вошли 30 россиян и семь организаций. Документ опубликован на сайте норвежского правительства.

Ограничения введены против организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Норвегия снова поддерживает ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников", — указала министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.

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При этом ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стёре призвал Запад к прямому общению с Россией. По словам политика, в изоляции РФ нет ничего хорошего.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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