Жителя Амурской области завербовали для участия в СВО на стороне Украины через Telegram

Житель Амурской области пытался выехать на Украину и вступить в легион "Свобода России", который противостоит российским военным. Об этом Лайфу сообщил источник. Отметим, что мужчина с 12 октября и так находится под следствием по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". В ходе расследования оказалось, что он "заработал" ещё на одно уголовное дело по статье "Приготовление к участию в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооружённом формировании".

О "подразделении" он узнал из телеграм-канала, где общался с неизвестным представителем объединения. Мужчина заполнил анкету кандидата на вступление в легион, которую отправил по электронной почте. После этого ему предложили уехать в любую ближайшую страну и уже там обратиться в украинское посольство, где должны были дать дальнейшие инструкции.

Как сообщил источник, мотивом для преступления является ненависть к действующей власти РФ, мужчина был не согласен с проводимой политикой государства и спецоперацией. Злоумышленника уже арестовали.