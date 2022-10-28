Жителя Амурской области завербовали для участия в СВО на стороне Украины через Telegram
Жителя Амурской области задержали за попытку вступить в легион, воюющий на стороне ВСУ
Житель Амурской области пытался выехать на Украину и вступить в легион "Свобода России", который противостоит российским военным. Об этом Лайфу сообщил источник. Отметим, что мужчина с 12 октября и так находится под следствием по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". В ходе расследования оказалось, что он "заработал" ещё на одно уголовное дело по статье "Приготовление к участию в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооружённом формировании".
О "подразделении" он узнал из телеграм-канала, где общался с неизвестным представителем объединения. Мужчина заполнил анкету кандидата на вступление в легион, которую отправил по электронной почте. После этого ему предложили уехать в любую ближайшую страну и уже там обратиться в украинское посольство, где должны были дать дальнейшие инструкции.
Как сообщил источник, мотивом для преступления является ненависть к действующей власти РФ, мужчина был не согласен с проводимой политикой государства и спецоперацией. Злоумышленника уже арестовали.
Ранее Лайф писал, что правоохранители Херсонской области задержали 53-летнего местного жителя, который передавал украинским военным данные о местонахождении российской военной техники. На допросе задержанный рассказал, что хранит дома два гладкоствольных ружья, 80 патронов 12-го калибра и 300 граммов пороха.
Shutterstock