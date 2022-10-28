ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых после нескольких месяцев снижения. Об этом говорится в сообщении регулятора. В ЦБ добавили, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции.
В сообщении Банка России также говорится, что текущие темпы роста цен в целом остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. Регулятор прогнозирует, что инфляция на конец 2022 года составит до 12–13%.
Напомним, 28 февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В последующие месяцы решением регулятора ставка снижалась, в последний раз это произошло 16 сентября: тогда был установлен показатель в 7,5% годовых.
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