ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых после нескольких месяцев снижения. Об этом говорится в сообщении регулятора. В ЦБ добавили, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции.