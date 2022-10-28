С 1 ноября рубль войдёт в новый диапазон колебаний: Прогноз курса валют 28 октября Центробанк примет решение по ключевой ставке. Оно может стать знаковым, но это лишь один из факторов, которые способны изменить ситуацию на валютном рынке в ноябре. Что ждёт курс рубля? 28 октября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Экономисты не раз говорили, что осенью обстановка на валютном рынке может измениться. Укрепление рубля закончится, а курс доллара поднимется выше 70 рублей. Впрочем, пока ситуация настолько непредсказуема, что многие аналитики ошибались в расчётах. В то же время сейчас появились некоторые данные, которые могут помочь предсказать, что же будет с курсом валют в ноябре.

— После введения более 10 тысяч антироссийских санкций и резкого ослабления рубля в марте 2022 года ЦБ России в ручном режиме остановил обвал нацвалюты. Сейчас на Мосбирже отсутствует механизм рыночного ценообразования. С июля пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 50–65 рублей. Геополитические риски сохраняются очень высокие, но никто не знает, как поведёт себя рубль в той или иной ситуации. Бывает так, что участники рынка вообще игнорируют негативный внешний фон. Торговые объёмы остаются низкими. За последние 30 торговых дней средний объём составляет 1,52 миллиарда долларов, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, рубль остаётся чувствительным к налоговым периодам и ценам на нефть. Баррель Brent стоит 95 долларов, Urals торгуется на отметке 74,31. Ограниченное влияние на рубль оказывает динамика доллара на Foreх. В последние дни возрос аппетит к рискованным вложениям на фоне того, что ожидается замедление повышения ставок ФРС США в декабре.

— Если рубль своим ослаблением начнёт угрожать финансовой стабильности, то по инициативе Банка России Московская биржа может вновь начать вводить новые ограничения для трейдеров. Со стороны граждан спрос на токсичные валюты, доллар и евро, остаются низкими и вряд ли увеличится в ближайшее время. Если на повестке дня всплывёт тема санкций против НКЦ, то рубль двинется в район 50 за доллар, так как могут возникнуть проблемы с торговлей долларом и евро. Так он торговался в начале июля, — добавил Владислав Антонов.

По его прогнозам, поскольку у рубля много поддерживающих факторов, то курс будет достаточно стабильным — в районе 55–65 за доллар. В моменте возможен выход вверх до уровня 68. Курсы доллара и евро отличаются на 9 копеек, поэтому всё, что влияет на пару доллар/рубль, влияет на евро/рубль. Уровни для евро такие же.

Фото © Shutterstock

— Из-за санкционных рисков блокировки операций с токсичными валютами сейчас трудно давать прогноз курса рубля к ним даже на краткосрочном горизонте. По этой же причине текущие котировки не отражают фундаментальной стоимости российской валюты, особенно с учётом интересов госбюджета и экспортёров. На фоне сокращения экспортной выручки, роста денежной массы и восстановления импорта, скорее всего, рубль будет постепенно дешеветь. Доллар может в ноябре вернуться в район 65 рублей, если он ещё продолжит торговаться на бирже, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Он пояснил, что из-за санкционных угроз и большой геополитической неопределённости другие факторы почти не оказывают влияния на рубль, тем более длительного. Текущая переоценённость рубля обусловлена отсутствием покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Пока эти операции не начались, рубль защищён от быстрого ослабления, хотя для этого сложились условия в виде сокращения экспортной выручки, роста денежной массы и восстановления импорта.

Рубль вернулся в диапазон 60–62 рублей за доллар. Чтобы российская валюта начала ослабляться, необходим сильный спрос на иностранную валюту. Но сейчас евро и доллар для многих являются токсичными валютами, а каналы для массового оттока капитала фактически отсутствуют. С учётом рекордного профицита по счёту текущих операций рубль навряд ли упадет сильно ниже текущих уровней. Такой прогноз сделал аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

— Сейчас на российскую валюту влияют три главных фактора. Первый — налоговый период в России, когда компании-экспортёры продают валютную выручку и перечисляют налоги в бюджет. Налоговый период сейчас завершается, поэтому с начала ноября можно ожидать ослабления курса нацвалюты. Второй фактор — баланс экспорта и импорта. Как недавно отмечал Центробанк, в настоящее время в РФ наблюдается тенденция по замедлению экспорта и наращиванию импорта (в соответствии с программой параллельного импорта). Соответственно, на закупки нужного сырья, материалов и комплектующих будет требоваться всё больше иностранной валюты, что повысит спрос и приведёт к росту курса доллара и евро. Третий фактор — ставка ЦБ РФ, — рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Уже в пятницу днём регулятор может оставить ставку на текущем уровне, что будет свидетельствовать о завершении периода смягчения денежно-кредитной политики и окажет давление на курс национальной валюты. В соответствии с консенсус-прогнозом, в первой половине ноября в связи с совокупностью факторов можно ожидать роста стоимости доллара до отметки около 65 рублей за единицу. Такой вывод сделал Фёдор Сидоров.

Фото © Shutterstock Ожидаете ли вы падения курса рубля в этом году 0 Да, рубль подешевеет Нет, рубль укрепится Курс останется прежним

Авторы Нина Важдаева