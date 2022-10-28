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28 октября, 10:48

Большой пенис помешал британцу устроиться на работу

Metro: В Британии мужчину не взяли на работу из-за пениса длиной 24 сантиметра

Житель Великобритании по имени Джо поделился на телевидении душещипательной историей, как большой половой орган мешает ему жить. Как уточняет Metro, пенис мужчины составляет 24 сантиметра в длину и более 17 сантиметров в обхвате.

Из-за такого "достоинства" британцу приходится терпеть различные трудности. Так, например, он покупает специальное нижнее бельё с дополнительным "мешочком", чтобы "всё помещалось". Кроме того, по словам Джо, однажды пенис даже помешал ему устроится на работу.

"Им показалось, что у меня была эрекция на протяжении всего собеседования. Мне сказали: "Вы одеты неподобающе", — отметил британец, уточнив, что пришёл на встречу в костюме.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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