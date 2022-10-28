Большой пенис помешал британцу устроиться на работу

Житель Великобритании по имени Джо поделился на телевидении душещипательной историей, как большой половой орган мешает ему жить. Как уточняет Metro, пенис мужчины составляет 24 сантиметра в длину и более 17 сантиметров в обхвате.

Из-за такого "достоинства" британцу приходится терпеть различные трудности. Так, например, он покупает специальное нижнее бельё с дополнительным "мешочком", чтобы "всё помещалось". Кроме того, по словам Джо, однажды пенис даже помешал ему устроится на работу.

"Им показалось, что у меня была эрекция на протяжении всего собеседования. Мне сказали: "Вы одеты неподобающе", — отметил британец, уточнив, что пришёл на встречу в костюме.