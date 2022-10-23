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23 октября, 00:38

Больной охранник тайком окунул пенис в бутылки коллег

В Хьюстоне охранник с венерической болезнью тайком помочился в бутылки коллег

<p>Охранник, который якобы заразил коллегу венерическим заболеванием, помочившись в её бутылку с водой. Фото © Fox News / <a href="https://www.foxnews.com/us/houston-woman-files-lawsuit-custodian-urinated-water-bottle-giving-std" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Департамент полиции Хьюстона</a></p>

Охранник, который якобы заразил коллегу венерическим заболеванием, помочившись в её бутылку с водой. Фото © Fox News / Департамент полиции Хьюстона

Женщина из города Хьюстон в штате Техас подала иск в суд после того, как заразилась венерическим заболеванием, попив воды из бутылки на работе. По обвинению был арестован 50-летний охранник учреждения — Лусио Катарино Диас. Его выдала камера наблюдения: она сняла, как мужчина помочился в ёмкость, по меньшей мере засунул туда свой половой орган.

"Просто взял её, снял крышку и наполовину опустил пенис в бутылку. Затем он наклонил его так, что вода окружила его пенис", — цитирует Fox News предполагаемую жертву.

После того как ситуация вышла наружу, ещё один коллега женщины рассказал о подобном. В поданном адвокатом иске говорится, что первая жертва, как и вторая, заражена герпесом. В документе утверждается, что владелец здания, управляющая компания и компания по уборке, нанявшая Диаса, не смогли должным образом проверить Диаса на адекватность. К тому же администрация здания своевременно не отреагировала на опасения сотрудницы, когда та сообщила об инциденте. Женщина сдала воду на пробу в лабораторию, и там подтвердили, что в ней содержится моча. Пострадавшая требует теперь выплатить ей миллион долларов.

Издание пишет, что Диас признал в полиции, что сделал это из "злого умысла" и на предыдущей работе вытворял нечто подобное. Он якобы не знал, что у него есть какие-либо заболевания, но результаты лабораторных исследований подтвердили положительный результат на тот же вирус, что и у жертвы. Сейчас подозреваемый находится под стражей в ожидании своего первого судебного слушания по уголовному делу.

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Арина Родионова

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