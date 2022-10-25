Немецкий врач насыпал на пенис кокаин и так убил любовницу

В Германии 46-летний хирург Андреас Давид Нидербихлер, некогда занимавший должность главврача клиники Хальберштадт в земле Саксония-Анхальт, совершил непреднамеренное убийство своей любовницы, пишет Daily Mail. Перед оральным сексом он посыпал пенис кокаином.

Как передаёт издание, этот трагический инцидент произошёл ещё в 2019 году, но стало широко известно о нём только сейчас, когда суд вынес решение о компенсациях. Мужчина был осуждён на девять лет заключения за изнасилование при отягчающих обстоятельствах и нанесение телесных повреждений, которые привели к смерти.

Жертвой медика стала 38-летняя Ивонна М. Согласно постановлению суда осуждённому предстоит выплатить 11 500 фунтов стерлингов (это около 800 тысяч рублей) страховой компании, которая покрыла лечение жертвы до её смерти. Ещё 25 тысяч фунтов (1,7 миллиона рублей) мужчина должен выплатить семье погибшей.

По данным издания, Нидербихлер "развлекался" подобным образом с сентября 2015 года по февраль 2018-го. В этот период он подсыпал наркотики трём женщинам и изнасиловал их. Одной он добавил запрещённые вещества в бокал шампанского, другой — в губную помаду, а третьей — в зубную пасту.

