Более 150 украинских военных уничтожены при очередной попытке атаки на Купянском направлении
Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Берестового Харьковской области, уничтожив более 150 бойцов ВСУ. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населённого пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены", — сообщил он на брифинге в пятницу.
В этом районе противник также лишился одного танка, пяти боевых машин пехоты, четырёх бронетранспортёров и девяти пикапов.
Накануне российские военные отразили все атаки бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении, уничтожив до 60 военнослужащих. Как сообщил Конашенков, помимо военнослужащих были ликвидированы один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ