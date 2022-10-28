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28 октября, 11:00

Летевший из Чили в Парагвай лайнер потерял носовую часть фюзеляжа, попав в сильную грозу

<p>Повреждения самолёта, прошедшего через сильную грозу. Обложка © Twitter/<a href="https://twitter.com/Enel_Aire/status/1585687210833063937/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EnElAire</a></p>

Повреждения самолёта, прошедшего через сильную грозу. Обложка © Twitter/EnElAire

Самолёт авиакомпании Latam, летевший из Чили в Парагвай, был вынужден совершить аварийную посадку в парагвайской столице Асунсьоне из-за экстремальных погодных условий. Во время снижения воздушное судно получило серьёзные повреждения, сообщает газета ABC Color.

Судя по снимкам, лайнер лишился носовой части фюзеляжа. А по словам пилотов, у него отказал один из двигателей, а в кабине было треснуто стекло. На кадрах пассажиров видно, что самолёт сильно трясётся в воздухе, а за бортом вспыхивает молния. Несмотря на сложную обстановку, никто из пассажиров и членов экипажа не травмировался. В аэропорту их осмотрели врачи. Авиавласти Парагвая начали расследование происшествия.

Сильная турбулентность на борту самолёта, летящего сквозь грозу. Видео © Twitter / Noticias Guerrero Hoy

Повреждения самолёта, прошедшего сквозь сильную грозу. Фото © Twitter/EnElAire

Повреждения самолёта, прошедшего сквозь сильную грозу. Фото © Twitter/EnElAire

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Артур Лапсаков

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