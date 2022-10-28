Летевший из Чили в Парагвай лайнер потерял носовую часть фюзеляжа, попав в сильную грозу
Повреждения самолёта, прошедшего через сильную грозу. Обложка © Twitter/EnElAire
Самолёт авиакомпании Latam, летевший из Чили в Парагвай, был вынужден совершить аварийную посадку в парагвайской столице Асунсьоне из-за экстремальных погодных условий. Во время снижения воздушное судно получило серьёзные повреждения, сообщает газета ABC Color.
Судя по снимкам, лайнер лишился носовой части фюзеляжа. А по словам пилотов, у него отказал один из двигателей, а в кабине было треснуто стекло. На кадрах пассажиров видно, что самолёт сильно трясётся в воздухе, а за бортом вспыхивает молния. Несмотря на сложную обстановку, никто из пассажиров и членов экипажа не травмировался. В аэропорту их осмотрели врачи. Авиавласти Парагвая начали расследование происшествия.
Сильная турбулентность на борту самолёта, летящего сквозь грозу. Видео © Twitter / Noticias Guerrero Hoy
Повреждения самолёта, прошедшего сквозь сильную грозу. Фото © Twitter/EnElAire
Ранее Лайф писал, что у берегов Коста-Рики пропал частный самолёт с пятью гражданами Германии. Известно, что среди пассажиров был немецкий миллионер Райнер Шаллер, подруга предпринимателя Кристиане Шикорски, её дети и ещё один мужчина.