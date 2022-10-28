Летевший из Чили в Парагвай лайнер потерял носовую часть фюзеляжа, попав в сильную грозу

Судя по снимкам, лайнер лишился носовой части фюзеляжа. А по словам пилотов, у него отказал один из двигателей, а в кабине было треснуто стекло. На кадрах пассажиров видно, что самолёт сильно трясётся в воздухе, а за бортом вспыхивает молния. Несмотря на сложную обстановку, никто из пассажиров и членов экипажа не травмировался. В аэропорту их осмотрели врачи. Авиавласти Парагвая начали расследование происшествия.