Пожарный самолёт упал на вулкан Этна в Италии
Место крушения самолёта. Фото © Vigili del fuoco
На итальянской Сицилии на вулкан Этна упал пожарный самолёт, занимавшийся тушением возгорания в районе соседнего города Катания. Об инциденте сообщило местное издание la Sicilia.
Трагедия произошла, когда самолёт вернулся к морю за новой водой для тушения огня. Очевидцы сообщили, что после падения они видели взрыв. На месте работают экстренные службы. По данным газеты Corriere del Mezzogiorno, жертвами катастрофы стали два члена экипажа, находившиеся на борту.
Ранее в Иркутске на жилую застройку упал военный самолёт Су-30. В результате крушения оба пилота погибли, а 150 домовладений остались без света.