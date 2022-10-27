Пожарный самолёт упал на вулкан Этна в Италии

На итальянской Сицилии на вулкан Этна упал пожарный самолёт, занимавшийся тушением возгорания в районе соседнего города Катания. Об инциденте сообщило местное издание la Sicilia .

Трагедия произошла, когда самолёт вернулся к морю за новой водой для тушения огня. Очевидцы сообщили, что после падения они видели взрыв. На месте работают экстренные службы. По данным газеты Corriere del Mezzogiorno, жертвами катастрофы стали два члена экипажа, находившиеся на борту.