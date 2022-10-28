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28 октября, 11:03

Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве между Россией и Германией

Начатая Россией спецоперация на Украине привела её к "эпохальному разрыву" с Германией. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, обращаясь к нации.

"Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят. Наши страны сегодня противостоят друг другу", — приводит его слова Reuters.

Штайнмайер добавил, что страна "погрузилась в новую эпоху, во времена отсутствия безопасности, которые, как казалось, мы преодолели". Президент также отметил, что "пожар войны" может разрастись в Европе.

Пообещавший Киеву поддержку Штайнмайер предрёк Германии "тяжёлые времена"

Пообещавший Киеву поддержку Штайнмайер предрёк Германии "тяжёлые времена"

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине обеспечить западную помощь "на годы и десятилетия". Политик назвал это созданием нового плана Маршалла XXI века.

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Сайт президента Германии / Liesa Johannssen

Артур Лапсаков

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