Разделять рабочее и личное: Психолог дала ряд советов, которые помогут хорошо отдохнуть в выходные

Многие люди не могут качественно отдохнуть в выходные, поскольку не чередуют активный и пассивный отдых, выбирая всегда только один из них. Так считает бизнес-консультант и психолог Елена Селезнёва.

"Людям, постоянно находящимся в сидячем положении на работе, никак не обойтись без активного отдыха, который придаёт организму тонус. Необязательно достигать каких-то спортивных рекордов, можно просто погулять, поиграть с детьми в футбол, сходить в бассейн или покататься на велосипеде", — рассказала психолог в интервью "Газете.ru".

Специалист считает, что отдых можно планировать заранее, особенно если человек считает, что не умеет расслабляться. Для этого есть способ матрицы Эйзенхауэра: нужно разбивать дела на категории: срочно и важно, не срочно и важно, срочно и неважно, не срочно и неважно.

"Представьте, что к вам за помощью обратился близкий друг или ребёнок, не умеющий отдыхать. Что бы вы посоветовали? Примените эти советы на себя. Изучите опыт психически здоровых известных личностей. Посмотрите, как они отдыхают и что делают. Представьте, что они могли бы посоветовать вам", — отметила Селезнёва.

Она также рекомендовала для расслабления медитации и дыхательные практики и посоветовала соблюдать баланс между личной жизнью и работой, чтобы не испортить отношения с близким человеком.

Селезнёва отдельно добавила, что на психологическое состояние негативно может повлиять откладывание домашних дел на выходные. Чтобы избежать этого, можно купить специальные устройства: робот-пылесос и посудомоечную машину. Уборку также можно разбить на несколько этапов и прибираться по полчаса в день.