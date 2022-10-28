ВСУ лишились 50 бойцов при попытке наступления на Краснолиманском направлении
Более 50 украинских военных было уничтожено при попытке наступления на Краснолиманском направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что бойцы были уничтожены огнём артиллерии и ударами авиации ВС РФ.
"На Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Активными действиями российских войск противник остановлен", — сообщил Конашенков.
Представитель оборонного ведомства добавил, что в результате действий ВС РФ также были ликвидированы два танка, три боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.
Ранее Лайф писал, что российские войска отбили попытку атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. В результате были уничтожены более 30 украинских военных, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.
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