ВСУ лишились 50 бойцов при попытке наступления на Краснолиманском направлении

Более 50 украинских военных было уничтожено при попытке наступления на Краснолиманском направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что бойцы были уничтожены огнём артиллерии и ударами авиации ВС РФ.

"На Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Активными действиями российских войск противник остановлен", — сообщил Конашенков.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в результате действий ВС РФ также были ликвидированы два танка, три боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.