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Опубликовано 28 октября 2022, 11:09

ВСУ лишились 50 бойцов при попытке наступления на Краснолиманском направлении

Более 50 украинских военных было уничтожено при попытке наступления на Краснолиманском направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что бойцы были уничтожены огнём артиллерии и ударами авиации ВС РФ.

"На Краснолиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Активными действиями российских войск противник остановлен", — сообщил Конашенков.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в результате действий ВС РФ также были ликвидированы два танка, три боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.

Более 150 украинских военных уничтожены при очередной попытке атаки на Купянском направлении
Более 150 украинских военных уничтожены при очередной попытке атаки на Купянском направлении

Ранее Лайф писал, что российские войска отбили попытку атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. В результате были уничтожены более 30 украинских военных, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

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Никита Осипов
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