Пушилин рассказал об успехах почти по всей линии боевого соприкосновения

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что союзные силы в настоящий момент продолжают успешно наступать и отбивать атаки украинских войск практически по всей линии боевого соприкосновения.

"На самом деле есть успехи практически по всей линии соприкосновения", — отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, продвижение союзных войск сейчас проходит примерно на 50–100 метров, в частности освобождаются улицы, дома, а также занимаются определённые позиции. Говоря о сложном по сей день Краснолиманском направлении, Пушилин отметил, что ВСУ здесь продолжают попытки прорыва обороны, однако все атаки противника успешно отражаются нашими военными. К примеру, накануне у населённого пункта Червонопоповка украинская сторона в ходе боёв понесла большие потери.