НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 октября, 11:16

Пушилин рассказал об успехах почти по всей линии боевого соприкосновения

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что союзные силы в настоящий момент продолжают успешно наступать и отбивать атаки украинских войск практически по всей линии боевого соприкосновения.

"На самом деле есть успехи практически по всей линии соприкосновения", — отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, продвижение союзных войск сейчас проходит примерно на 50–100 метров, в частности освобождаются улицы, дома, а также занимаются определённые позиции. Говоря о сложном по сей день Краснолиманском направлении, Пушилин отметил, что ВСУ здесь продолжают попытки прорыва обороны, однако все атаки противника успешно отражаются нашими военными. К примеру, накануне у населённого пункта Червонопоповка украинская сторона в ходе боёв понесла большие потери.

Более 150 украинских военных уничтожены при очередной попытке атаки на Купянском направлении

Более 150 украинских военных уничтожены при очередной попытке атаки на Купянском направлении

Ранее Лайф сообщал, что российские военные отразили все атаки бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении, уничтожив до 60 военнослужащих. Как сообщил Конашенков, помимо военнослужащих были ликвидированы один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.


Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров