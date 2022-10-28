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Регион
Опубликовано 28 октября 2022, 11:17
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СК установил личность бойца "Азова", приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе

Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, приказавшего блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"Установлена личность командующего группировками войск "Юг" и "Восток" генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров", — сказано в записи.

По данным СК, штаб под командованием военнослужащего полка "Азов"* приказывал уничтожать всех передвигающихся в городе, в том числе женщин и детей. Сейчас Павлюк находится в розыске.

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Ранее пленный подполковник ВСУ рассказал, как боевики "Азова" добывали авто, убивая водителей. Кроме того, бойцы нацформирования пытались покинуть Мариуполь, прикрываясь чужими детьми. Ложь раскрылась при попытке пересечь блокпост, когда ребята начали "странно себя вести".

* Запрещённая в России террористическая организация.

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