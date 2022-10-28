Пушилин сообщил о продвижении союзных войск в районе Первомайского
Союзные войска продвинулись в населённом пункте Первомайское, расположенном на Авдеевском направлении. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Что касается Авдеевского направления, есть продвижение в направлении населённого пункта Первомайское, также идут бои за Невельское", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Лайф сообщал, что Пушилин рассказал об успехах почти по всей линии боевого соприкосновения. При этом, говоря о сложном по сей день Краснолиманском направлении, он отметил, что ВСУ здесь продолжают попытки прорыва обороны, однако все атаки противника успешно отражаются.
ТАСС / Тришин Николай