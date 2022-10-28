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28 октября, 11:25

Пушилин сообщил о продвижении союзных войск в районе Первомайского

Союзные войска продвинулись в населённом пункте Первомайское, расположенном на Авдеевском направлении. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Что касается Авдеевского направления, есть продвижение в направлении населённого пункта Первомайское, также идут бои за Невельское", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

ВСУ лишились 50 бойцов при попытке наступления на Краснолиманском направлении

ВСУ лишились 50 бойцов при попытке наступления на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф сообщал, что Пушилин рассказал об успехах почти по всей линии боевого соприкосновения. При этом, говоря о сложном по сей день Краснолиманском направлении, он отметил, что ВСУ здесь продолжают попытки прорыва обороны, однако все атаки противника успешно отражаются.

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ТАСС / Тришин Николай

Наталья Исакова

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