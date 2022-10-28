ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября 2022, 11:25
6563

Пушилин сообщил о продвижении союзных войск в районе Первомайского

Союзные войска продвинулись в населённом пункте Первомайское, расположенном на Авдеевском направлении. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Что касается Авдеевского направления, есть продвижение в направлении населённого пункта Первомайское, также идут бои за Невельское", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

ВСУ лишились 50 бойцов при попытке наступления на Краснолиманском направлении
ВСУ лишились 50 бойцов при попытке наступления на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф сообщал, что Пушилин рассказал об успехах почти по всей линии боевого соприкосновения. При этом, говоря о сложном по сей день Краснолиманском направлении, он отметил, что ВСУ здесь продолжают попытки прорыва обороны, однако все атаки противника успешно отражаются.

BannerImage

ТАСС / Тришин Николай

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar