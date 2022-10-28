НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 октября, 11:37

Ни в коем случае не сдирать: Врач рассказал, как правильно удалять заусенцы

Дерматовенеролог Загидуллин рассказал, почему появляются заусенцы и как их удалять

Из-за прогулок на морозе, частого контакта с водой, бытовой химией и бумагой кожа становится сухой. Это приводит к образованию заусенцев, рассказал дерматовенеролог ММЦ "Медси" на Мичуринском проспекте Ринат Загидуллин.

Врач предупредил, что сдирать заусенцы ни в коем случае нельзя. Есть более щадящий способ — нужно подержать пальцы в ванночке с тёплой водой с добавлением нескольких капель оливкового масла и витамина Е. После этого нужно аккуратно срезать заусенец и смазать это место антибактериальной мазью.

"Если удалять пришлось большой заусенец, сильно оторвавшийся от кожи, заклейте срез пластырем. Если пластырь ни к чему, увлажните срез. Для этого подойдёт витамин Е или увлажняющий крем", — рассказал Загидуллин "Газете.ru".

Дерматовенеролог рассказала, как спасти волосы от выпадения. Главное — не слушать блогеров

Дерматовенеролог рассказала, как спасти волосы от выпадения. Главное — не слушать блогеров

Ранее врач-дерматовенеролог и косметолог Юлия Соколова предупредила о том, что изменения ногтевой пластины могут сигнализировать о желудочно-кишечных заболеваниях, туберкулёзе, герпесе, пневмонии и других серьёзных патологиях.

Обложка ©

Getty Images / Ivan-balvan

Илья Суриков
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров