Геймера из Екатеринбурга затравили в сообществе PlayStation за то, что он русский

Геймера из Екатеринбурга затравили в игровом сообществе PlayStation из-за того, что он русский. После завершения гонки один из иностранцев написал россиянину в личку, что тот якобы не имеет права быть частью PS из-за проводимой международной политики РФ.

"У них логика, что раз ты россиянин, ты не имеешь права играть. Я считаю, что игровое сообщество никак не относится к политике. Весь мир имеет двойные стандарты. Притеснение меньшинств — плохо, нацизм — плохо, расизм — плохо, а сами блокируют доступ к приложениям и к играм лишь потому, что ты русский", — приводит Ura.ru слова геймера Михаила.

Оппонент уральца отметил, что гражданам РФ, мягко говоря, не рады в игре из-за проводимой российскими военными спецоперации на территории Украины. При этом Михаил не стал уточнять, уроженцем какой страны является недовольный иностранец.