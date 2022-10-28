Геймера из Екатеринбурга затравили в сообществе PlayStation за то, что он русский
Геймера из Екатеринбурга затравили в игровом сообществе PlayStation из-за того, что он русский. После завершения гонки один из иностранцев написал россиянину в личку, что тот якобы не имеет права быть частью PS из-за проводимой международной политики РФ.
"У них логика, что раз ты россиянин, ты не имеешь права играть. Я считаю, что игровое сообщество никак не относится к политике. Весь мир имеет двойные стандарты. Притеснение меньшинств — плохо, нацизм — плохо, расизм — плохо, а сами блокируют доступ к приложениям и к играм лишь потому, что ты русский", — приводит Ura.ru слова геймера Михаила.
Оппонент уральца отметил, что гражданам РФ, мягко говоря, не рады в игре из-за проводимой российскими военными спецоперации на территории Украины. При этом Михаил не стал уточнять, уроженцем какой страны является недовольный иностранец.
Ранее Лайф сообщал, что российские пользователи Sony PlayStation подали коллективный иск в суд на Sony Interactive Entertainment и потребовали компенсировать денежную сумму в размере 280 миллионов рублей. 28 истцов просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать программное обеспечение, а также компенсировать моральный вред.
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