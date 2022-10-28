Первый мобилизованный получил медаль "За отвагу" в Тюменской области

В Тюменской области состоялось награждение первого призванного в рамках частичной мобилизации военнослужащего, удостоенного государственной награды Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Мобилизованного в Тюменской области представили к госнаграде. Видео © Минобороны РФ

Вручение прошло в центре подготовки и обучения граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащий получил медаль "За отвагу".

"Очень приятно, что сибиряки получают государственные награды, приятно их вручать. Для нас это большое событие, потому что у бойцов повышается мотивация, поднимается боевой дух", — отметил начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища генерал-майор Дмитрий Евмененко, вручавший на плацу награду.

В ведомстве уточнили, что ранее житель Ямала выполнял боевые задачи в ходе спецоперации в добровольческих отрядах. Сейчас он призван в рамках частичной мобилизации, где на базе центра подготовки проходит дополнительное обучение и делится опытом с другими военными.