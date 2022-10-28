Осуждённый за участие в митингах актёр Павел Устинов отправится в зону спецоперации

"Если война придёт в наш дом, будет поздно. За нами стоят семьи, жёны, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали. Мы граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может, — рассказал артист.