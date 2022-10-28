Осуждённый за участие в митингах актёр Павел Устинов отправится в зону спецоперации
Актёр Павел Устинов. Обложка © Telegram / Новый театр
Российского актёра Павла Устинова, который в 2019 году проходил по делу о незаконных митингах в Москве, мобилизовали в рамках спецоперации на Украине. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Нового театра Эдуарда Боякова.
"Если война придёт в наш дом, будет поздно. За нами стоят семьи, жёны, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать. Тем более я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали. Мы граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может, — рассказал артист.
Жена Устинова Екатерина подтвердила Лайфу, что актёр отправится в зону спецоперации. Так, 10 октября ему вручили повестку, а 12-го числа он вместе с другими мобилизованными прибыл в учебную часть, где сейчас проходит подготовку. Девушка призналась, что переживает за супруга.
"Поддерживаю [с ним связь]. Сегодня утром [общались]. Держится. Конкретно у него в целом всё нормально", — поделилась Екатерина.
Напомним, 16 сентября 2019 года Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. 20 сентября суд в Москве отпустил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения дела в другой инстанции. Позднее потерпевший по делу Устинова росгвардеец признал приговор актёру слишком суровым. В результате 30 сентября наказание актёру изменили на условное с испытательным сроком.