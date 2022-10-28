Первый российский вуз открыл своё представительство в ДНР
Власти ДНР сообщили, что университет "Синергия" открыл своё представительство в Донбассе
Университет "Синергия" стал первым российским вузом, который открыл своё представительство в ДНР. Об этом в пятницу сообщается в телеграм-канале председателя правительства республики Виталия Хоценко.
Он уточнил, что сейчас университет предлагает дистанционное обучение по более чем 500 программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования.
"Важно, что "Синергия" предлагает абитуриентам образовательные программы, которые отвечают текущим потребностям экономики нашего региона на фоне восстановления мирной жизни после воссоединения с Россией. Полученные в университете знания и опыт позволят будущим специалистам внести существенный вклад в устойчивое развитие Донбасса", — написал Хоценко.
Напомним, что уже в этом году выпускники школ в Мелитополе и Херсоне получили аттестаты российского образца. В новых российских регионах давно выдаются российские паспорта, а все дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля текущего года, автоматически получают российское гражданство.
Ранее "Единая Россия" предложила давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж абитуриентам, отслужившим срочную службу в армии. Сейчас при поступлении учитываются призовые места в олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтёрской деятельности, спортивные достижения, а у абитуриентов, которые отслужили, явных преимуществ нет.
ТАСС / Валерий Шарифулин