Первый российский вуз открыл своё представительство в ДНР

Университет "Синергия" стал первым российским вузом, который открыл своё представительство в ДНР. Об этом в пятницу сообщается в телеграм-канале председателя правительства республики Виталия Хоценко.

Он уточнил, что сейчас университет предлагает дистанционное обучение по более чем 500 программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования.

"Важно, что "Синергия" предлагает абитуриентам образовательные программы, которые отвечают текущим потребностям экономики нашего региона на фоне восстановления мирной жизни после воссоединения с Россией. Полученные в университете знания и опыт позволят будущим специалистам внести существенный вклад в устойчивое развитие Донбасса", — написал Хоценко.