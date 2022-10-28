Times: Британия могла передать Украине половину имеющихся у неё NLAW

Украина могла получить от Великобритании половину от общего количества имеющихся у Лондона противотанковых ракетных комплексов NLAW. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в сфере обороны.

Официально Минобороны Британии не раскрывает точных данных о переданном Киеву оружии, но в ведомстве заявили, что речь идёт о десяти тысячах противотанковых ракет, в том числе NLAW, Javelin и Brimstone.

По данным источников газеты, Украина могла получить до семи тысяч NLAW, что составляет "до половины британских запасов".