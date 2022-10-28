ВСУ нанесли удар по Херсонскому онкодиспансеру
Последствия удара ВСУ по Херсонскому онкодиспансеру. Обложка © Официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Херсонской области
Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Херсонскому онкологическому диспансеру, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в Минздраве региона.
"На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал", — рассказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.
По его мнению, таким образом Киев ещё раз продемонстрировал отношение к жителям Херсонщины.
А ранее стало известно, что работа по организации выезда жителей Херсонской области на левый берег Днепра и в безопасные российские регионы завершена. Все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам украинских войск.