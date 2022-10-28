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28 октября, 12:22

ВСУ нанесли удар по Херсонскому онкодиспансеру

<p>Последствия удара ВСУ по Херсонскому онкодиспансеру. Обложка © <a href="https://t.me/minzdrav_Kherson/521" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Херсонской области</a></p>

Последствия удара ВСУ по Херсонскому онкодиспансеру. Обложка © Официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения Херсонской области

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Херсонскому онкологическому диспансеру, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в Минздраве региона.

"На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал", — рассказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

По его мнению, таким образом Киев ещё раз продемонстрировал отношение к жителям Херсонщины.

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А ранее стало известно, что работа по организации выезда жителей Херсонской области на левый берег Днепра и в безопасные российские регионы завершена. Все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам украинских войск.

Александра Вишнякова

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