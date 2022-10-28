ВСУ нанесли удар по Херсонскому онкодиспансеру

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Херсонскому онкологическому диспансеру, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в Минздраве региона.

"На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал", — рассказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

По его мнению, таким образом Киев ещё раз продемонстрировал отношение к жителям Херсонщины.