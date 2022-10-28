Две трети россиян признались, что ездят на автомобилях старше шести лет

Автомобилями старше шести лет пользуются две трети россиян в городах с населением более 500 тысяч человек. Об этом сообщила "Газета.ru" со ссылкой на опрос компании "СберСтрахование".

33% опрошенных ездят на машинах в возрасте от 7 до 10 лет. У 30% респондентов авто старше 10 лет, у 19% — до трёх лет включительно. А у 18% в собственности машины в возрасте от четырёх до шести лет.

Спросом больше всего пользуются российские машины АвтоВАЗ (19%), а также иномарки Toyota (7%), Kia (6%), Ford (6%), Nissan (6%) и Renault (5%).

Исследование показало, что чаще россияне покупают уже подержанные автомобили — так ответили 68% опрошенных. Наиболее распространена такая ситуация в Хабаровске (86%), Владивостоке и Иркутске (по 82%), Томске и Новокузнецке (по 80%). Новые машины чаще берут в Казани (57%), Набережных Челнах (54%), Тюмени (47%), Ульяновске и Самаре (по 38%).

За наличные машины покупают четверо из пяти опрошенных. Причём чаще всего так поступают в Махачкале (93%), Владивостоке, Хабаровске (по 88%) и Липецке (86%). Кредиты на авто чаще всего берут в Казани (28%), Набережных Челнах (28%), Тольятти (26%) и Уфе (25%).