Диетолог рассказала, какие продукты нельзя хранить рядом
Диетолог Соломатина рекомендовала хранить мясо и рыбу отдельно друг от друга
Многие продукты нельзя хранить в холодильнике рядом. Близкое соседство может не только наделить пищу лишними запахами, но и ускорить процесс гниения. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Она считает, что мясо и рыбу лучше всего хранить как можно дальше друг от друга. Это касается и холодильника, и морозильной камеры.
"Рыба обладает ярко выраженным запахом, который легко впитается в мясную продукцию и испортит её вкусовые качества. Однако это правило не распространяется на колбасу, вяленое мясо или консервы", — уточнила эксперт изданию "Вечерняя Москва".
Она также рекомендовала хранить молочные продукты в закрытой таре и подальше от овощей. Поскольку первые выделяют газ, который ускоряет процесс гниения вторых.
Соломатина также рассказала, что рядом нельзя класть апельсины и яблоки. Лучше всего хранить цитрусовые на столе.
"Яблоки и апельсины провоцируют процессы гниения друг у друга. Апельсины нужно хранить при комнатной температуре, а яблоки — в холодильнике", — подчеркнула диетолог.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала Лайфу о том, что неправильные завтраки могут привести к ожирению, проблемам с желудочно-кишечным трактом и воспалению слизистой желудка.
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