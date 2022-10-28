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28 октября, 12:26

Диетолог рассказала, какие продукты нельзя хранить рядом

Диетолог Соломатина рекомендовала хранить мясо и рыбу отдельно друг от друга

Многие продукты нельзя хранить в холодильнике рядом. Близкое соседство может не только наделить пищу лишними запахами, но и ускорить процесс гниения. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она считает, что мясо и рыбу лучше всего хранить как можно дальше друг от друга. Это касается и холодильника, и морозильной камеры.

"Рыба обладает ярко выраженным запахом, который легко впитается в мясную продукцию и испортит её вкусовые качества. Однако это правило не распространяется на колбасу, вяленое мясо или консервы", — уточнила эксперт изданию "Вечерняя Москва".

Она также рекомендовала хранить молочные продукты в закрытой таре и подальше от овощей. Поскольку первые выделяют газ, который ускоряет процесс гниения вторых.

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Соломатина также рассказала, что рядом нельзя класть апельсины и яблоки. Лучше всего хранить цитрусовые на столе.

"Яблоки и апельсины провоцируют процессы гниения друг у друга. Апельсины нужно хранить при комнатной температуре, а яблоки — в холодильнике", — подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала Лайфу о том, что неправильные завтраки могут привести к ожирению, проблемам с желудочно-кишечным трактом и воспалению слизистой желудка.

Обложка ©

Pixnio

Илья Суриков

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