Диетолог рассказала, какие продукты нельзя хранить рядом

Многие продукты нельзя хранить в холодильнике рядом. Близкое соседство может не только наделить пищу лишними запахами, но и ускорить процесс гниения. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она считает, что мясо и рыбу лучше всего хранить как можно дальше друг от друга. Это касается и холодильника, и морозильной камеры.

"Рыба обладает ярко выраженным запахом, который легко впитается в мясную продукцию и испортит её вкусовые качества. Однако это правило не распространяется на колбасу, вяленое мясо или консервы", — уточнила эксперт изданию "Вечерняя Москва".

Она также рекомендовала хранить молочные продукты в закрытой таре и подальше от овощей. Поскольку первые выделяют газ, который ускоряет процесс гниения вторых.

Соломатина также рассказала, что рядом нельзя класть апельсины и яблоки. Лучше всего хранить цитрусовые на столе.

"Яблоки и апельсины провоцируют процессы гниения друг у друга. Апельсины нужно хранить при комнатной температуре, а яблоки — в холодильнике", — подчеркнула диетолог.