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28 октября, 12:50

Медведев пожелал Маску удачи во главе Twitter и призвал закончить со Starlink на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал удачи американскому бизнесмену Илону Маску в преодолении предвзятости и диктатуры в Twitter.

"Удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter", — написал Медведев, отметив Маска.

Также зампред Совбеза призвал предпринимателя "бросить этот бизнес Starlink на Украине".

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Ранее стало известно, что Илон Маск возглавил Twitter, отправив прежнее руководство компании в отставку. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру "Твиттера".

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Twitter / Dmitry Medvedev

Артур Лапсаков

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