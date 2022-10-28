Медведев пожелал Маску удачи во главе Twitter и призвал закончить со Starlink на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал удачи американскому бизнесмену Илону Маску в преодолении предвзятости и диктатуры в Twitter.

"Удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter", — написал Медведев, отметив Маска.

Также зампред Совбеза призвал предпринимателя "бросить этот бизнес Starlink на Украине".