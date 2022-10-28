Медведев пожелал Маску удачи во главе Twitter и призвал закончить со Starlink на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал удачи американскому бизнесмену Илону Маску в преодолении предвзятости и диктатуры в Twitter.
"Удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter", — написал Медведев, отметив Маска.
Также зампред Совбеза призвал предпринимателя "бросить этот бизнес Starlink на Украине".
Ранее стало известно, что Илон Маск возглавил Twitter, отправив прежнее руководство компании в отставку. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру "Твиттера".
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Twitter / Dmitry Medvedev