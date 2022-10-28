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28 октября, 12:49

Центробанк РФ зафиксировал признаки перегрева на рынке недвижимости

Центральный банк России зафиксировал ряд признаков перегрева рынка жилья в стране. Соответствующее заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

По её словам, с 2020 года на рынке недвижимости сформировалась тенденция, при которой рост цен на жильё опережал рост номинальных доходов граждан. Кроме того, существенно усилился разрыв между ценами на квартиры на первичном и вторичном рынке в РФ.

"Мы видим, что это может являться косвенным предвестником некоторого перегрева на рынке жилья", — подчеркнула Набиуллина.

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Ранее Лайф сообщал, что ЦБ с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке. Так, регулятор введёт надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10% в рамках участия в долевом строительстве жилья.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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