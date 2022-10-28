В Госдуму внесли проект о приостановке судебных производств в отношении мобилизованных
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает приостановку судебных и исполнительных производств в отношении граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, а также добровольцев. Инициаторами выступили депутаты "Единой России". Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами. Соответствующий законопроект "Единая Россия" внесла в Госдуму", — написал он в телеграм-канале.
Турчак пояснил, что действующее законодательство не защищает права мобилизованных и добровольцев до того момента, пока они не окажутся непосредственно в зоне боевых действий. Однако между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени. Кроме того, существуют разные трактовки, когда производство должно быть остановлено. ЕР предлагает единый подход к обеспечению процессуальных прав для мобилизованных и добровольцев, служащих Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета РФ и иных органов, уточнил секретарь генсовета партии.
При этом он подчеркнул, что исключение сделано лишь для таких вопросов, как выплата алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца — данные производства не будут приостанавливаться даже после принятия поправок.
Ранее Лайф рассказывал, что правительство хочет освободить от налогов материальную помощь мобилизованным. Соответствующие поправки будут одобрены в ближайшее время, после чего их внесут на рассмотрение в Госдуму.
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Getty Images / Arkady Budnitsky