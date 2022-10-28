В Таиланде официально опознали тело пропавшей на Пхукете россиянки
В Таиланде официально опознали тело погибшей жительницы Екатеринбурга, которая пропала 20 октября на Пхукете, Елены Радченко. Она была сотрудницей Свердловской железной дороги (СвЖД). Об этом сообщило ЕАН со ссылкой на пресс-службу компании.
"Сегодня из Таиланда пришла печальная новость: официально опознали тело нашей коллеги Елены Радченко. Выражаем искренние соболезнования её семье", — говорится в сообщении.
В СвЖД подчеркнули, что компания предоставит семье погибшей всю необходимую помощь и поддержу, в том числе и в организации похорон.
Ранее сообщалось, что 53-летняя россиянка Елена Радченко вышла из гостиницы, в которой проживала на Пхукете, и не вернулась. Затем представители туристической компании сообщили о пропаже полиции и российскому генконсульству. Как сообщал Соснов, в поисках приняли участие более ста человек: полицейские, военнослужащие береговой охраны, водолазы. Были задействованы суда и вертолёты. 26 октября сообщалось, что тело Елены Радченко нашли в море.
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