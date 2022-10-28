В Таиланде официально опознали тело пропавшей на Пхукете россиянки

В Таиланде официально опознали тело погибшей жительницы Екатеринбурга, которая пропала 20 октября на Пхукете, Елены Радченко. Она была сотрудницей Свердловской железной дороги (СвЖД). Об этом сообщило ЕАН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня из Таиланда пришла печальная новость: официально опознали тело нашей коллеги Елены Радченко. Выражаем искренние соболезнования её семье", — говорится в сообщении.

В СвЖД подчеркнули, что компания предоставит семье погибшей всю необходимую помощь и поддержу, в том числе и в организации похорон.