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28 октября, 12:52

В Таиланде официально опознали тело пропавшей на Пхукете россиянки

В Таиланде официально опознали тело погибшей жительницы Екатеринбурга, которая пропала 20 октября на Пхукете, Елены Радченко. Она была сотрудницей Свердловской железной дороги (СвЖД). Об этом сообщило ЕАН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня из Таиланда пришла печальная новость: официально опознали тело нашей коллеги Елены Радченко. Выражаем искренние соболезнования её семье", — говорится в сообщении.

В СвЖД подчеркнули, что компания предоставит семье погибшей всю необходимую помощь и поддержу, в том числе и в организации похорон.

Тело пропавшей в Индонезии женщины нашли внутри семиметрового питона

Тело пропавшей в Индонезии женщины нашли внутри семиметрового питона

Ранее сообщалось, что 53-летняя россиянка Елена Радченко вышла из гостиницы, в которой проживала на Пхукете, и не вернулась. Затем представители туристической компании сообщили о пропаже полиции и российскому генконсульству. Как сообщал Соснов, в поисках приняли участие более ста человек: полицейские, военнослужащие береговой охраны, водолазы. Были задействованы суда и вертолёты. 26 октября сообщалось, что тело Елены Радченко нашли в море.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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