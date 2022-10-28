Злоумышленник напал на дом Нэнси Пелоси, пострадал её муж

Неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и ранил её мужа. Напавшего уже задержали.

"Напавший задержан, мотивы нападения выясняются. Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь, ожидается, что он полностью восстановится. Спикера в момент нападения не было в Сан-Франциско", — говорится в официальном заявлении.