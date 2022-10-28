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28 октября, 12:54

Злоумышленник напал на дом Нэнси Пелоси, пострадал её муж

Неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и ранил её мужа. Напавшего уже задержали.

"Напавший задержан, мотивы нападения выясняются. Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь, ожидается, что он полностью восстановится. Спикера в момент нападения не было в Сан-Франциско", — говорится в официальном заявлении.

Путин — о визите Пелоси на Тайвань: Зачем надо было бабушке тащиться

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Напомним, что ранее весь мир следил за полётом Нэнси Пелоси на Тайвань. Были опасения, что Пекин перейдёт к агрессивным действиям из-за такого демарша США на острове, который Китай считает своим. В течение нескольких дней Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности.

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Александра Вишнякова
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