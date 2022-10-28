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28 октября, 13:25

Центробанк пока не может увеличить норму вывоза наличной валюты

Центробанк пока не может увеличить норму вывоза из РФ наличной валюты. Такое заявление сделала руководитель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

"Что касается наших полномочий по указу выдавать разрешение на вывоз иностранной валюты больше 10 тысяч [долларов]. Да, такие полномочия у нас появились, но пока возможность увеличить лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет", — отметила она.

Набиуллина пояснила, что доступ к наличной валюте в РФ на данный момент ограничен, а средства в электронном виде поступают в страну активнее, например в виде оплаты по экспортным российским товарам. Дальнейшие решения Центробанк примет исходя из актуальной ситуации, подчеркнула Набиуллина.

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Лайф напоминает, что ранее Центральный банк России получил полномочия по выдаче разрешений на вывоз из страны наличной иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тысяч. Банку России были предоставлены полномочия по выдаче разрешений на вывоз таких сумм "в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров Центрального банка РФ".

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Никита Осипов

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