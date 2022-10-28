Центробанк пока не может увеличить норму вывоза наличной валюты
Центробанк пока не может увеличить норму вывоза из РФ наличной валюты. Такое заявление сделала руководитель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
"Что касается наших полномочий по указу выдавать разрешение на вывоз иностранной валюты больше 10 тысяч [долларов]. Да, такие полномочия у нас появились, но пока возможность увеличить лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет", — отметила она.
Набиуллина пояснила, что доступ к наличной валюте в РФ на данный момент ограничен, а средства в электронном виде поступают в страну активнее, например в виде оплаты по экспортным российским товарам. Дальнейшие решения Центробанк примет исходя из актуальной ситуации, подчеркнула Набиуллина.
Лайф напоминает, что ранее Центральный банк России получил полномочия по выдаче разрешений на вывоз из страны наличной иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тысяч. Банку России были предоставлены полномочия по выдаче разрешений на вывоз таких сумм "в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров Центрального банка РФ".
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