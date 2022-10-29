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29 октября, 07:00

10 фото, после которых понимаешь: пора смириться с тем, что не всегда получаешь желаемое

Жизнь несправедлива. Давайте с этим смиримся и всегда будем готовы к тому, что не все наши желания будут исполняться в точности. Собрали 10 кадров, которые идеально это описывают.

"Съездила на реснички..." deeeeeee60.

Кадры из видео © TikTok / deeeeeee60

Кадры из видео © TikTok / deeeeeee60

"Мне было нужно платье на день рождения сестры. Вот что я заказывала и что мне доставили", — imunique_doee.

Кадры из видео © TikTok / imunique_doee

Кадры из видео © TikTok / imunique_doee

"Это туалетная бумага там или что?" angelicaa87.

Кадры из видео © TikTok / angelicaa87

Кадры из видео © TikTok / angelicaa87

"Я просто хотела подровнять кончики", — pineappleees.

Кадры из видео © TikTok / pineappleees

Кадры из видео © TikTok / pineappleees

"Это татуировка или родимое пятно?.." ellarivera__.

Кадры из видео © TikTok / ellarivera__

Кадры из видео © TikTok / ellarivera__

"Сестра купила платье онлайн... Только посмотрите на это", — nat.tyson.

Кадры из видео © TikTok / nat.tyson

Кадры из видео © TikTok / nat.tyson

"Ничего уродливее я в своей жизни не видела", — emiiervine.

Кадры из видео © TikTok / emiiervine

Кадры из видео © TikTok / emiiervine

"Я, конечно, знала, что грумера нужно выбирать с осторожностью..." itsjustelena.

Кадры из видео © TikTok / itsjustelena

Кадры из видео © TikTok / itsjustelena

"А теперь представьте, что такое приносят на ваше 18-летие", — silvanasabella.

Кадры из видео © TikTok / silvanasabella

Кадры из видео © TikTok / silvanasabella

"Это какого размера тогда люди на фотографиях..." drewparkerplays.

Кадры из видео © TikTok / drewparkerplays

Кадры из видео © TikTok / drewparkerplays

Смерть отца, убийство в 16 и падение: как жестоко обошлась судьба с Полежайкиным из "Папиных дочек"

Смерть отца, убийство в 16 и падение: как жестоко обошлась судьба с Полежайкиным из "Папиных дочек"

Обложка ©

TikTok / emiiervine

Сергей Трофимов

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