10 фото, после которых понимаешь: пора смириться с тем, что не всегда получаешь желаемое

"Съездила на реснички..." — deeeeeee60.

Кадры из видео © TikTok / deeeeeee60

"Мне было нужно платье на день рождения сестры. Вот что я заказывала и что мне доставили", — imunique_doee.

Кадры из видео © TikTok / imunique_doee

"Это туалетная бумага там или что?" — angelicaa87.

Кадры из видео © TikTok / angelicaa87

"Я просто хотела подровнять кончики", — pineappleees.

Кадры из видео © TikTok / pineappleees

"Это татуировка или родимое пятно?.." — ellarivera__.

Кадры из видео © TikTok / ellarivera__

"Сестра купила платье онлайн... Только посмотрите на это", — nat.tyson.

Кадры из видео © TikTok / nat.tyson

"Ничего уродливее я в своей жизни не видела", — emiiervine.

Кадры из видео © TikTok / emiiervine

"Я, конечно, знала, что грумера нужно выбирать с осторожностью..." — itsjustelena.

Кадры из видео © TikTok / itsjustelena

"А теперь представьте, что такое приносят на ваше 18-летие", — silvanasabella.

Кадры из видео © TikTok / silvanasabella

"Это какого размера тогда люди на фотографиях..." — drewparkerplays.