10 фото, после которых понимаешь: пора смириться с тем, что не всегда получаешь желаемое
Жизнь несправедлива. Давайте с этим смиримся и всегда будем готовы к тому, что не все наши желания будут исполняться в точности. Собрали 10 кадров, которые идеально это описывают.
"Съездила на реснички..." — deeeeeee60.
Кадры из видео © TikTok / deeeeeee60
"Мне было нужно платье на день рождения сестры. Вот что я заказывала и что мне доставили", — imunique_doee.
Кадры из видео © TikTok / imunique_doee
"Это туалетная бумага там или что?" — angelicaa87.
Кадры из видео © TikTok / angelicaa87
"Я просто хотела подровнять кончики", — pineappleees.
Кадры из видео © TikTok / pineappleees
"Это татуировка или родимое пятно?.." — ellarivera__.
Кадры из видео © TikTok / ellarivera__
"Сестра купила платье онлайн... Только посмотрите на это", — nat.tyson.
Кадры из видео © TikTok / nat.tyson
"Ничего уродливее я в своей жизни не видела", — emiiervine.
Кадры из видео © TikTok / emiiervine
"Я, конечно, знала, что грумера нужно выбирать с осторожностью..." — itsjustelena.
Кадры из видео © TikTok / itsjustelena
"А теперь представьте, что такое приносят на ваше 18-летие", — silvanasabella.
Кадры из видео © TikTok / silvanasabella
"Это какого размера тогда люди на фотографиях..." — drewparkerplays.
Кадры из видео © TikTok / drewparkerplays
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TikTok / emiiervine