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28 октября, 18:43

Умер один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

<p>Джерри Ли Льюс. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Jerry_Lee_Lewis_@_Credicard_Hall_03.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Silvio Tanaka</a></p>

Джерри Ли Льюс. Обложка © Wikipedia / Silvio Tanaka

В Мемфисе, штат Теннесси, США, в возрасте 87 лет умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис, который подарил всему миру хиты Crazy Arms, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, а также Great Balls of Fire.

Он был последним представителем поколения таких звёзд рок-н-ролла, как Элвис Пресли, Чак Берри и Литтл Ричард. Кроме того, Джерри Ли Льюис стал в своё время одним из десяти первых членов созданного в 1986 году Зала славы рок-н-ролла. Как пишет Associated Press, его агент Зак Фарнум сообщил, что музыкант умер в своём доме. Он запомнился фанатам неистовыми темпами и дерзким глиссандо, дерзкой ухмылкой и сумасшедшими светлыми волосами.

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Арина Родионова

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