Центробанк: Частичная мобилизация поможет сдержать потребительский спрос и инфляцию

"По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем её эффекты будут проинфляционными за счёт усиления ограничений на стороне предложения", — сказано в сообщении.

Кроме того, в регуляторе отметили, что к концу этого года инфляция должна составить 12–13%. Такое предположение сделано с учётом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022-го. В ЦБ также подчеркнули, что уровень повышения цен снизится до 5–7% в следующем году, вернётся к 4% в 2024 году и будет около этой отметки в будущем. Известно также, что в сентябре годовой темп прироста потребительских цен уменьшился до 13,7% (после 14,3% в августе) и по состоянию на 21 октября дошёл до 12,9%.